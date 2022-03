Wsparcie Orlenu dla Ukrainy. Obajtek: Sprzęt dotarł na miejsce

Szef m.in. Tesli i SpaceX, Elon Musk wspomaga Ukrainę w zakresie dostarczenia usług i sprzętu internetowego swojego produktu ­– Starlink. W akcji uczestniczy także PKN Orlen.

Orlen wspomaga Ukrainę

"Wspieramy Ukrainę i jej obywateli! Zakupione przez nas Starlinki dotarły do miejsca docelowego i już pomagają Ukrainie utrzymywać nieprzerwany kontakt ze światem. Podziękowania dla Elona Muska za ekspresową realizację tego zamówienia" – napisał na Twitterze Obajtek.

Ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow podziękował polskiej spółce za udzielenie pomocy.

"Nowa partia stacji Starlink! Podczas gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina coraz bardziej otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda. Prawda zawsze zwycięża. Podziękowania dla @elonmusk, rządu Polski i Orlenu" – napisał na Twitterze wicepremier Ukrainy i szef ukraińskiego Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego Mychajło Fedorow.

Starlink Muska na Ukrainie

Elon Musk aktywował Starlink na Ukrainie już 26 lutego i natychmiast wysłał na Ukrainę terminale. Pierwsza partia sprzętu do obsługi internetu z satelitów podarowana Ukrainie przez SpaceX dotarła tam już następnego dnia. Ciężarówkę, która przywiozła terminale, pokazał w mediach społecznościowych Fedorow.

„Starlink pozwala nam utrzymać łączność z naszymi miastami i służbami ratunkowymi. Bardzo dziękuję!” – napisał Fedorow.

Przekazany sprzęt ma istotne znaczenie bowiem internet dostarczany przez jego przedsiębiorstwo nie bazuje na narażonej na zniszczenie infrastrukturze naziemnej, co dotyczy innych dostawców internetu. Usługa SpaceX opiera się na konstelacji satelitów, które orbitują wokół planety. By odbierać sieć, potrzebne są: anteny, routery, statywy, zasilacze i kable. Firma miała tak zaktualizować oprogramowanie, aby zmniejszyć zużycie prądu na tyle, by Starlink mógł być zasilany nawet z samochodowej zapalniczki.

