Anna Moskwa: Jesteśmy na to gotowi. W każdej chwili możemy odciąć gaz

Minister klimatu w TVP Info wyjaśniła, że Polska przygotowuje się do uniezależnienia od rosyjskich surowców od wielu lat. – Jesteśmy gotowi na odcięcie gazu rosyjskiego już dzisiaj, ale nie dlatego, że przygotowujemy się na to od początku wojny, tylko przygotowujemy się od lat – mówiła Anna Moskwa.

Polityk zapewniła, że program uniezależniania jest dla polskiego rządu priorytetem w polityce energetycznej. Zwróciła uwagę, że celem Unii Europejskiej jest z kolei dekarbonizacja. – Polityka energetyczna w UE jest częścią polityki klimatycznej, nie polityki bezpieczeństwa – mówiła Moskwa.

Minister wskazała, że dla wielu państw europejskich odcięcie od Rosji nie jest oczywistością. – Ten poziom paniki w państwach europejskich co do bezpieczeństwa energetycznego jest dużo większy niż u nas, my jesteśmy przygotowani do niezależności gazowej – zaznaczyła.

Müller: Majątki można mrozić, ale nie konfiskować

Z kolei w TVP1 rzecznik rządu odniósł się do pomysłu zmian w konstytucji. Skomentował też doniesienia opozycji, że nie ma potrzeby zmieniać konstytucji, by konfiskować majątki rosyjskich oligarchów. Zdaniem niektórych polityków wystarczy zastosować art. 46 konstytucji lub ustawę antyterrorystyczną.

– To są informacje nieprawdziwe, ponieważ w aktualnym stanie prawnym można mrozić majątki, ale nie można ich konfiskować. Art. 46 mówi o przepadku rzeczy, ale w przypadku postępowania karnego. To jest zupełnie czymś innym niż przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, uregulowany specjalnymi przepisami konstytucyjnymi – tłumaczył Piotr Müller.

– Mrozić majątki można i to robimy, natomiast nie można ich przekazać w sposób odgórny na rzecz na przykład ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę – dodał rzecznik rządu.

Müller poinformował też, że w ramach sankcji zabezpieczono na kontach przeszło 140 mln zł.

