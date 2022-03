Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP hrywny

Wymiana ma nastąpić w gotówce. Chodzi o nawet 10 mld hrywien. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego – podał we wtorek w komunikacie, cytowanym przez portal.isbnews.pl, Narodowy Bank Polski.

Program wymiany hrywny

NBP informował o swoich planach już w minionym tygodniu. "W związku ze znacznym napływem uchodźców wojennych z terytorium Ukrainy, przybywających do Rzeczpospolitej Polskiej z hrywnami (UAH) w formie gotówki, Narodowy Bank Polski prowadzi intensywne przygotowania umożliwiające zamianę hrywny na złotego" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Wcześniej wymiana waluty była niemożliwa. W celu przeprowadzenia operacji Narodowy Bank Polski podjął współpracę z PKO Bankiem Polskim.

Od 25 marca tego roku wymiana będzie możliwa na mocy porozumienia banków centralnych Polski i Ukrainy z 18 marca. "Dorośli obywatele Ukrainy będą mogli wymienić maksymalnie do 10 000 hrywien na osobę. Banki będą przyjmowały do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego kursu UAH/PLN" – przekazano.

"Uciekając przed grozą wojny, wielu obywateli Ukrainy musiało udać się zagranicę, głównie do Polski. Wielu uchodźców miało ze sobą tylko hrywny w gotówce i napotkało trudności z ich wymianą na polskie złote. Porozumienie, które podpisaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim, rozwiązuje ten problem. Obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny w gotówce w polskim banku, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za podjęcie tego kroku, który umocni partnerstwo między naszymi narodami" – oznajmił z kolei w swoim oficjalnym wpisie w tej sprawie prezes NBU Kiryło Szewczenko.

