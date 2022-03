Komisarz UE ds. migracji: 10 mld euro na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W rozmowie z korespondentką Polsat News Margaritis Schinas podziękował społeczeństwu obywatelskiemu za pomoc i wsparcie dla uciekinierów wojennych z Ukrainy. Zaznaczył jednak, że jest to instrumentalna część pomocy i wskazał na działania Unii Europejskiej w tej kwestii.

– Unijne instytucje w rekordowym tempie zapewniły pomoc wszystkim uchodźcom z Ukrainy, dając im automatyczny dostęp do szkół, opieki medycznej, szpitali czy rynku pracy. Otrzymali też status rezydentów, a teraz organizujemy dla nich środki i zasady, jak korzystać z tych wszystkich praw oraz pozwoleń – tłumaczył unijny polityk.

Ile Unia przeznacza na pomoc uchodźcom?

Zapewnił też o pomocy finansowej w postaci "znacznej kwoty". – Pieniądze te są zatwierdzane w chwili, gdy rozmawiamy. Potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego, ale ona również jest udzielana. Od środy te pieniądze będą dostępne dla wszystkich państw członkowskich w tym Polski – mówił Schinas. Dodał, że jeśli będzie potrzeba "jeszcze więcej pieniędzy, to UE znajdzie ich więcej".

Schinas poinformował, że całość unijnych środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom to 10 mld euro. Zapewnił, że będą w stanie "w 100 proc. pokryć wydatki związane z przyjęciem Ukraińców". – Nie mam wątpliwości, że to Polska będzie jednym z największych beneficjentów tego unijnego wsparcia. Bardzo duża część tych ludzi zostanie właśnie w Polsce, bo już przed wojną mieszkało tam ponad milion Ukraińców – mówił polityk.

Jak zauważył unijny komisarz ds. migracji "pieniądze nie będą problemem", ale wyzwaniem dla Unii będzie zorganizowanie Ukraińcom szansy "na zintegrowanie się z naszym społeczeństwem".

Schinas zapytany o obowiązkową relokację uchodźców, podkreślił, że nie musi istnieć w "formie obowiązkowej", ponieważ "Ukraińcy sami rozlokują w całej Unii, właśnie dzięki statusowi ochrony tymczasowej, który od nas otrzymali.

Komisarz UE ds. migracji odniósł się także do stosunków Brukseli z Polską. – Nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja przyczynia się do poprawy atmosfery w stosunkach Brukseli z Polską i Węgrami - wcześnie zepsuła ją sprawa praworządności. I to też jest ważne. Sprawy wciąż toczą się w ramach innych unijnych procedur. Oczekuje się, że Polska podejmie niektóre oczywiste działania i wtedy stosunki z UE się unormują – podkreślał Margaritis Schnias.

