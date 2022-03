Ceny żywności będą rosnąć. Niepokojące informacje

Ceny żywności i podstawowych produktów od miesiąców nieustannie rosną. Wicepremier w rozmowie z Polskim Radiem był pytany, czy rząd ma pomysł, jak temu zapobiec.

– Dopłata do nawozów, obniżenie podatku VAT na nawozy do 0, obniżenie VAT-u na paliwo, czy choćby obniżenie VAT-u na produkty żywnościowe do 0 – to m.in. taki bardzo konkretny wpływ na ceny produktów żywnościowych, pomoc konsumentom. Tyle możemy zrobić – przekonywał Henryk Kowalczyk.

Polityk przyznaje jednak, że te działania nie wyhamują wzrostu cen, mogą jednak złagodzić ten proces.

Szybki wzrost cen

– Ceny żywności już niestety wzrosły, z różnych powodów, głównie dlatego, że wzrosły ceny energii i gazu, a gazu – wielokrotnie, więc, nie da się tego tak wyhamować – przyznaje wicepremier.

Kowalczyk podkreśla, że wpływ na całą sytuację ma wojna na Ukrainie. – Nie ma wątpliwości. Ukraina jako duży eksporter zbóż, na rynkach światowych brak tego eksportu z Ukrainy spowodował wzrost cen zbóż na rynkach światowych, w Polsce również. Ceny możemy łagodzić, natomiast wzrost jest, pewnie trochę będzie – przyznaje w rozmowie z PR.

Ceny zależne od sytuacji na Ukrainie

Polityk podkreśla, że skala wzrostu zależy od cen energii, a zatem również tego jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie. – Bardzo trudno przewidywać skalę – dodał.

– Konsekwencją oczywiście będzie wzrost cen zbóż, przede wszystkim wzrost cen chleba, makaronu, mąki, ale też pośrednio wzrost cen produktów zwierzęcych, mięsa, mleka, bo przecież zboże to też jest pasza, więc wzrostu cen, jeśli ta wojna będzie trwała dalej, jeśli będzie tak brutalnie prowadzona przez Rosjan na Ukrainie, z niedopuszczeniem rolników do zasiewów, to może być bardzo różnie jeszcze – mówił Henryk Kowalczyk.

Czytaj też:

Nowak o rozmowach ws. KPO: Usłyszałem, że jest polityczna zgodaCzytaj też:

Morawiecki: Blisko 10 mln emerytów dostanie trzynastą emeryturę