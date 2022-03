Koncern nie chce wycofać się z Rosji. Szef MSZ Ukrainy: Wzywam do bojkotu

"Renault odmawia wycofania się z Rosji. Nie powinno to nikogo dziwić, gdy Renault wspiera brutalną wojnę w Europie. Ale błędy muszą mieć swoją cenę, zwłaszcza gdy się powtarzają. Wzywam klientów i firmy na całym świecie do bojkotu Grupy Renault" – napisał w środę na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji.

Fabryka koncernu samochodowego w Moskwie

Renault to francuski producent samochodów założony w 1899 roku. Koncern jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw samochodowych na świecie. To lider pod względem globalnej sprzedaży. Firma jest też jednym z największych producentów aut.

W przeciwieństwie do innych koncernów Francuzi nie chcą zrezygnować z obecności na rosyjskim rynku, pomimo inwazji Rosji na sąsiednią Ukrainę. W ostatni poniedziałek fabryka Renault w Moskwie wznowiła działalność. Co ważne, koncern produkuje w niej samochody nie tylko na rynek rosyjski – podał branżowy serwis auto-swiat.pl.

Zełenski przed Zgromadzeniem Narodowym Francji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w środę przed Zgromadzeniem Narodowym Francji. Przywódca otrzymał owacje na stojąco. Ukraiński polityk poprosił francuskich parlamentarzystów o minutę ciszy "ku pamięci tysięcy Ukraińców i Ukrainek, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji". – Jestem wdzięczny za to, że mogę się do państwa zwrócić. To dla mnie zaszczyt. Wiecie, co dzieje się na Ukrainie; wiecie, dlaczego to się dzieje. Jak wprowadzić pokój na Ukrainie? Większość odpowiedzi leży w naszych rękach – mówił.

– Świat musi pamiętać o sankcjach przeciwko Rosji. Francuskie przedsiębiorstwa muszą opuścić rosyjski rynek, muszą przestać finansować wojnę prowadzoną przez Rosję, przestać finansować mordowanie kobiet i dzieci, gwałty. Każdy powinien pamiętać, że wartości są ważniejsze od zysku – stwierdził Zełenski, który z deputowanymi z Francji połączył się w formie online.

