Eksperci: Ceny paliw w Polsce wrócą na ścieżkę wzrostową

Sytuacja z cenami paliw

6,65 zł/l oraz 7,52 zł/l to aktualnie średnie ceny benzyny Pb95 oraz diesla w Polsce. W skali tygodnia benzyna Pb95 potaniała 2 gr/l, natomiast olej napędowy podrożał 9 gr/l. W dalszym ciągu obserwujemy spore zróżnicowanie cen paliw w zależności od operatora. Oznacza to, że ceny wahają się pomiędzy 6,49 a 6,99 zł w przypadku Pb95 oraz między 7,29 a 7,99 zł, jeśli chodzi o diesel. W okresie 21-24 marca hurtowe ceny diesla wzrosły około 72 gr/l netto, benzyn natomiast 40 gr/l. W przyszłym tygodniu średnio za litr benzyny Pb95 możemy zapłacić około 6,8 zł, natomiast za litr diesla 7,9 zł.

"W obecnej, napiętej, sytuacji podażowej doszedł kolejny negatywny czynnik – wstrzymanie przesyłu ropy naftowej z Kazachstanu, które może potrwać miesiącami. W największym rosyjskim porcie eksportowym pod Noworosyjskiem nad Morzem Czarnym, po silnym sztormie, doszło do uszkodzenia urządzeń przeładunkowych. Port w Noworosyjsku to główny terminal eksportowy dla ropy z Kazachstanu, która trafia tam ropociągiem CPC (Caspian Pipeline Consortium). (...) Udział ropy z Kazachstanu w europejskim imporcie ropy naftowej w 2021 roku wyniósł około 8 proc." – możemy przeczytać w komunikacie firmy BM Reflex.

"W Europie tymczasem rosną obawy o podaż diesla. Udział Rosji w imporcie diesla do Europy wynosi około 40-50 proc., co z kolei odpowiada 14 proc. konsumpcji tego paliwa na kontynencie. Europa konsumuje znacznie więcej diesla niż benzyn. Udział diesla w europejskiej strukturze konsumpcji paliw to ponad 47 proc., benzyn natomiast – 14 proc." – dodano.

