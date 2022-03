Morawiecki: Realizujemy bezprecedensową obniżkę podatków

Mateusz Morawiecki przypomniał wprowadzoną na początku roku tarczę antyinflacyjną. – Sednem tarczy była obniżka podatków, niższy VAT na paliwa i energię, niższy VAT na żywność, niższy VAT na nawozy. W lutym te działania zaczęły przynosić efekty, ale wojna, którą Putin rozpętał pod koniec lutego, totalnie zmieniła zasady gry – powiedział premier.

Polityk wskazał, że odpowiedzią na wybuch wojny i jej skutki ekonomiczne jest "tarcza antyputinowska". – Ogłosiliśmy kolejny jej element – bardzo ważne zmiany dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Będzie to obniżka podatków, konsultowana teraz przez najbliższe tygodnie, obniżka podatków z 17 do 12 proc. Po prostu, bez żadnych warunków. To bezprecedensowa obniżka, kolejna zresztą, dzięki której w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy. Geneza tych zmian jest prosta – słuchamy konstruktywnej krytyki, przyjmujemy ją i rozważamy – przypomniał Morawiecki w swoim podcaście.

Dodał także, że obecnie budowanie bezpieczeństwa Polski musi być realizowanie jednocześnie na wielu obszarach: – Chodzi także o ochronę polskich rodzin przed gospodarczymi skutkami wojny, bo czas dzisiaj jest pełen wyzwań, a przed nami jeszcze trudniejsze czasy. Będziemy robić wszystko, by Polskie rodziny były bezpieczne.

Koniec z ulgą dla klasy średniej

– Kończymy z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych i wielu ludzi – ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i zrezygnować z ulgi dla klasy średniej – ogłosił Morawiecki w czwartek.

Zapowiedział też wprowadzenie mechanizmów osłonowych dla organizacji pożytku publicznego, które "często przy takich zmianach martwią się, że nie otrzymają 1 proc. podatku".

– Proponujemy trwałą dobrą zmianę dla wszystkich podatników, ze względu na to, że naprawiony system podatkowy, naprawiony system budżetowy daje nam przestrzeń do tego typu zmian – ocenił premier.

