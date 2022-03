Prezes PGNiG zrezygnował ze stanowiska

Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG w piątek, ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2022 r. Paweł Majewski był prezesem PGNiG od 10 listopada 2020 r. Wcześniej, od 2 lutego 2020 r. był prezesem Grupy Lotos – podaje PAP.

PGNiG: Udany rok 2021

W tym tygodniu spółka podsumowała rok 2021. "W 2021 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła prawie 70 mld złotych przychodów, 15,6 mld zł zysku EBITDA i 6,0 mld zł zysku netto. W porównaniu z 2020 rokiem Grupa odnotowała poprawę większości głównych wskaźników finansowych i operacyjnych, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się działalność wydobywcza" – czytamy w komunikacie.

"Główną determinantą wyników finansowych Grupy był bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK, które w 2021 r. wyniosły rekordowe 69,96 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej aż o 78 procent, kiedy wyniosły 39,20 mld złotych. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne GK, które sięgnęły 58,40 mld zł wobec 29,61 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 97 procent. W efekcie zysk EBITDA Grupy wyniósł 15,59 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wypracowano 13,01 mld zł. Wartość EBIT sięgnęła 11,56 mld zł wobec 9,59 mld zł rok wcześniej (+21 proc.). Grupa odnotowała jednak zmniejszenie zysku netto o 18 proc. – z 7,34 mld zł w 2020 r. do 6,01 mld zł w 2021 roku" – wskazano.

