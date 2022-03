Klimat i wojna

A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory” – tak brzmiały słowa komunikatu specjalnego, nadanego przez Polskie Radio rano 1 września 1939 r. My szczęśliwie w stanie wojny z nikim nie jesteśmy – choć niektórzy wydają się o tym zapominać – i oby tak zostało. Faktem jest jednak, że trwa wojna w Europie, tuż za naszą granicą. Wojna, która już zmieniła mnóstwo spraw, a przede wszystkim poraziła europejską i światową gospodarkę. Skoro zaś w sprawie relacji handlowych z Rosją, w tym dotyczących surowców, trwa przestawianie „na specjalne tory”, to wydawałoby się, że to samo powinno dotyczyć tej polityki UE, która miała niewielki sens nawet w czasach przed pandemią i wojną na Ukrainie, a teraz jest już całkowicie absurdalna. Przede wszystkim powinno to objąć politykę klimatyczną UE.