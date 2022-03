Chór zamiast kabaretu

Nie będzie kabaretu. Będzie chór!” – oznajmił mieszkańcom bloku przy ul. Alternatywy 4, zgromadzonym w piwnicy przerobionej na Klub Lokatora, gospodarz domu Stanisław Anioł w serialu Stanisława Barei. Zmieniła się mądrość etapu. Nie będzie ulgi dla kasy średniej – będzie obniżka PIT w pierwszym progu do 12 proc. przy zachowaniu podwyższonej wcześniej kwoty wolnej i granicy progu. To ogłosił premier. Zarazem ogłaszając właściwie koniec Polskiego Ładu, a w każdym razie jego naczelnych założeń. Składka na ubezpieczenie zdrowotne co prawda zostaje, ale prawo do jej odliczenia dostają niektóre z grup, które go dotąd nie miały.