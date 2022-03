Anna Moskwa: Rząd przedstawi plan odejścia od surowców z Rosji

– Tak jak mówił pan premier, ten plan został opracowany. Zakomunikujemy go w najbliższych dniach. I te wstępne założenia i szczegóły również będą w najbliższych dniach. Mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie to bardzo ambitny plan, ambitniejszy niż plan strony niemieckiej – powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej, że na początku tego tygodnia przedstawi plan odejścia od rosyjskich surowców energetycznych.

Na początku marca wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio deklarował, że Polska jest przygotowana na ewentualne wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Podkreślał, że Polska co do zasady nie importuje z Rosji węgla na potrzeby ciepłownictwa czy energetyki; import w tym zakresie prowadzą jedynie spółki prywatne, ale trwają przygotowania do jego zastąpienia.

Wojna na Ukrainie. Zachód odpowiada sankcjami

Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze w związku z inwazją na Ukrainę. Unijne sankcje nie obejmują jednak rosyjskiego sektora energetycznego. Najbardziej sprzeciwiają się Niemcy i Węgry.

Z kolei Polska i premier Mateusz Morawiecki najbardziej naciskają na embargo na rosyjską ropę i gaz. To ze sprzedaży tych surowców Moskwa czerpie największe dochody i może finansować wojnę na Ukrainie, która trwa od 24 lutego i stała się największym konfliktem w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Putin wydał rozkaz do inwazji

Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Od 33 dni armia rosyjska ostrzeliwuje ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Według szacunków ONZ, od początku wojny zginęło ponad 1000 cywilów, w tym ponad 140 dzieci. Miliony Ukraińców uciekły z kraju, najwięcej do Polski (2,3 mln).

