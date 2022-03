Odejście od ropy i gazu z Rosji. Obajtek: Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz

Decyzję ogłoszono podczas środowej konferencji prasowej, w której udział wzięli, oprócz szefa koncernu paliwowo-energetycznego, premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Nałożymy w kwietniu, najpóźniej w maju, całkowite embargo na węgiel rosyjski. Wzywamy do tego wszystkich – Niemcy i inne państwa Europy Zachodniej, które wciąż pobierają te surowce z Rosji – oświadczył szef rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Rola PKN Orlen

Według rządzących, dzięki pozycji PKN Orlen, "doszliśmy do tego, że jesteśmy w znacznym stopniu niezależni, ale i tu pokazujemy plan odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku". Odnosząc się do importu rosyjskiego gazu, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że już na początku pierwszej kadencji obecnego obozu władzy w Polsce zapadła decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu i rozpoczęciu w 2016 roku budowy gazociągu bałtyckiego – Baltic Pipe.

– PKN Orlen jest gotowy na każdy scenariusz, jeśli chodzi o zapowiadane przez rząd odejście od stosowania rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku – oznajmił w środę na konferencji Daniel Obajtek. – Intensywny proces dywersyfikacji realizujemy od kilku lat. Rafineria w Możejkach już teraz w 100 proc. zaopatrywana jest w ropę inną niż rosyjska – podkreślił.

"Solidarność europejska"

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Komisję Europejską do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku.

Zdaniem Daniela Obajtka, "potrzebna jest solidarność europejska". – Żeby nie było tak, że inne państwa będą sprowadzać tanią ropę rosyjską i zalewać nas wyprodukowanymi z niej paliwami – mówił. I dodał: "Ta solidarność to kwestia polityczna, związana z podatkiem od węglowodorów rosyjskich, o co apeluje polski rząd".

