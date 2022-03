Naimski: Kończymy inwestycje, które uwalniają nas od zależności od Rosji

Gość Programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że część polityków europejskich nie chce zrozumieć, że wojna na Ukrainie zmienia energetyczną sytuację w Europie i oznacza konieczność dywersyfikacji swoich źródeł surowców.

– My ją w Polsce prowadzimy od już długiego czasu. Te decyzje, które podejmowaliśmy 7 lat temu, na początku 2016 roku, że rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie będzie dążył do tego, żeby tę zależność monopolistyczną, zależność od rosyjskich dostaw gazu, żeby ją zatrzymać i odejść od tego. My dzisiaj jesteśmy 7 lat po podjęciu decyzji i po w zasadzie ukończeniu, a jeżeli nie ukończeniu, to w tym roku na pewno ukończymy inwestycje, które nas uwalniają od tej zależności – powiedział Naimski.

– Baltic Pipe, czyli ten gazociąg do Norwegii przez Danię pod Bałtykiem, on będzie już przysyłał gaz do Polski jesienią tego roku, kończymy połączenia ze Słowacją, z Litwą. Często o tym mówimy ostatnio, zresztą wiele osób już się zainteresowało tymi projektami, które wydawały się 7 lat temu dla wielu, wielu i zwolenników, i przeciwników po prostu nierealistyczne. My to zrobiliśmy, dzisiaj możemy to powiedzieć – dodał pełnomocnik rządu.

Nie zanosi się na obniżki cen paliwa

Piotr Naimski przyznał również, że nie należy spodziewać się obniżek cen paliwa na stacjach benzynowych w najbliższym czasie. Podkreślił, że w tym przypadku kluczowe jest zwiększenie produkcji ropy w krajach Bliskiego Wschodu, Emiratach, Wenezueli i Stanach Zjednoczonych.

– Stany Zjednoczone mają też i narzędzie, które w tej chwili jest do użycia, to są rezerwy, bardzo duże rezerwy ropy naftowej i uwalnianie tych rezerw decyzją rządu federalnego oczywiście wpływa na ceny, światowej ceny ropy naftowej, obniżając je. Jednym słowem trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak ta cena będzie wyglądała na stacji benzynowej, jeżeli chodzi o paliwa w Europie, również w Polsce, ale niestety nie spodziewałbym się radykalnych obniżek, przynajmniej w najbliższym czasie – skwitował.

