Trzynasta emerytura w 2022 roku. Ministerstwo podało szczegóły

Tegoroczny koszt "trzynastej" emerytury, która będzie wypłacana seniorom od 1 kwietnia to ok. 13,1 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Świadczenie otrzyma 9,7 mln osób.

Dodatkowe doroczne świadczenie w wysokości minimalnej emerytury jest wypłacane jest z urzędu, a od dwóch lat gwarantowane ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2022 r. wypłacona zostanie w sześciu terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Wysokość świadczenia wyniesie 1388,44 zł i będzie wyższe o 87,56 zł niż w roku ubiegłym.

"Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Trzynasta emerytura

"Trzynasta" emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych.

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne mają prawo do świadczeń określonych w ustawie.

Rozwiązanie to zostało zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

