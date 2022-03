Analitycy spodziewają się potężnej podwyżki stóp procentowych

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski wśród 21 ekspertów w rundzie wiosennej, wynosi 4,42% na 2022 r., 4,77% na 2023 r. oraz 4% na 2024 r. (wobec 3,5% obecnie).

"W porównaniu z poprzednią rundą AM NBP zarówno obecne prognozy centralne stopy referencyjnej NBP, jak i typowe scenariusze, przesunęły się w kierunku wyższych wartości. W marcowej rundzie AM NBP centralna prognoza stopy referencyjnej NBP na 2022 r. wynosi 4,42% średniorocznie, zaś na 2023 r. - 4,77%" – czytamy w raporcie.

Prognoza: Stopy procentowe będą rosły

Typowe scenariusze na lata 2022-2023 z obecnej rundy ankiety (odpowiednio: 4,06-4,98% oraz 4,11-5,49%) są jednoznacznie wyższe niż analogiczne scenariusze z poprzedniego badania (tj. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa nie pokrywają się). Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP na 2024 r. zawierają się między 3,19% i 5,04% – podkreślił bank centralny.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 9-22 marca 2022 r. Wzięło w niej udział 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Mamy inflację, jakiej nie było od lat

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc, w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc., w lutym – do 2,75 proc., zaś w marcu – do 3,50 proc.

Działania NBP mają związek przede wszystkim z drastycznie rosnącą inflacją, która jest najwyższa od ponad 20 lat. Sytuację na rynkach dodatkowo pogarsza trwająca od 24 lutego wojna na Ukrainie, która winduje ceny ropy i gazu.

Kolejne posiedzenie RPP, na którym zapadnie decyzja ws. stóp procentowych, zaplanowano na początek kwietnia.

