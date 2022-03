MF: 89 mld zł rezerwy w budżecie za marzec

"Na koniec marca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 89 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 61 proc." – napisał wiceminister finansów Sebastian Skuza w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w kwietniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartek, że zaoferuje na dwóch przetargach w kwietniu 2022 r. obligacje skarbowe o łącznej wartości 5-12 mld zł. Przetarg zamiany obligacji nie jest planowany.

"W kwietniu planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Łącznie w drugim kwartale planujemy między cztery a pięć przetargów sprzedaży i jeden lub dwa przetargi zamiany obligacji. W lutym zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 5,3 mld zł. Zadłużenie wobec banków krajowych wzrosło o 3,2 mld zł, a wobec krajowych inwestorów pozabankowych o 2,3 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 0,2 mld zł" – napisał też wiceminister.

Dobra sytuacja finansowa samorządów w 2021 r.

Rok 2021 samorządy zamknęły nadwyżką budżetową 17,4 mld zł – mimo planowanego na początku roku deficytu ponad 30 mld zł. Nadwyżka bieżąca wyniosła rekordowe 36,6 mld zł. To historycznie najlepsze wyniki budżetów samorządowych. Po zakończeniu roku budżetowego 2021 samorządom zostało 50,1 mld zł do wykorzystania na realizację zadań w 2022 roku i w kolejnych latach. Nadwyżki budżetowe wystąpiły na poziomie wszystkich rodzajów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

–Wyniki budżetowe osiągnięte przez samorządy w ubiegłym roku potwierdzają ich dobrą sytuację finansową. Dobrymi wynikami budżetowymi mogą się pochwalić wszystkie grupy jednostek samorządowych, między innymi największe miasta takie jak Warszawa, która zanotowała prawie 2,3 mld zł nadwyżki operacyjnej, Wrocław – 645 mln zł nadwyżki, Łódź – 536 mln zł nadwyżki, czy Gdańsk – ponad 490 mln zł nadwyżki.

