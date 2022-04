Bosak ostro o działaniu europoseł PiS: Bezprawie w masce moralistyki

W mediach społecznościowych spore poruszenie wywołał wpis byłej minister edukacji dotyczący działalności gospodarczej jednej z polskich firm.

"W Wałbrzychu w WSSE produkuje firma Cersanit, korzystając z ulg i przywilejów, jednocześnie nie wycofując się z Rosji. Poprosiłam Prezesa WSSE o wypowiedzenie umowy. Polskie firmy powinny dawać przykład. Nie może być zgody na handel z Putinem nad głowami zabijanych Ukraińców" – napisała na Twitterze europoseł PiS.

Cersanit to polska firma, działająca na międzynarodowym rynku płytek ceramicznych i kompleksowego wyposażenia łazienek, za którą stoi Michał Sołowow. Zatrudnia tysiące osób, płaci w Polsce podatki. W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uczestniczy od 2001 roku.

Bosak: Jest różnica pomiędzy wymuszaniem a opinią

Do wypowiedzi Zalewskiej odniósł się także w mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Politycy PiS oficjalnie przeciwko legalnie działającemu polskiemu biznesowi. Rozumiem, że można mieć opinię, że każda firma powinna się wycofać z Rosji, ale pomiędzy posiadaniem opinii, a jej wymuszaniem jest wielka różnica. Ta sytuacja to zwyczajne bezprawie w masce moralistyki" – napisał parlamentarzysta.

"To żądanie radykałki z PiSu, jeśli zostanie spełnione, będzie sygnałem dla biznesu, że w Polsce nie ma stabilnych reguł gry, że współpraca z jakimikolwiek instytucjami (nawet specjalnymi strefami ekonomicznymi!) rodzi ryzyko polityczne. To sygnał, że przesuwamy się »na wschód«" – dodał wiceprezes Ruchu Narodowego.

Warzecha: Przecież to Polska firma zarabia

W podobnym tonie skomentował Łukasz Warzecha. Publicysta skomentował wpis dziennikarza Artura Stelmasiaka, który pochwalił Zalewską.

"Czy Pan choć trochę myśli? Przecież to polska firma, która ZARABIA w Rosji. Dzięki niej pieniądze wpływają do polskiego budżetu. My możemy za nie kupować broń" – próbował tłumaczyć.

Rozmówcy nie doszli jednak do porozumienia.

