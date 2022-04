Pracodawcy w Polsce zgłosili zatrudnienie około 25 tys. Ukraińców

Regulacje dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce weszły w życie około trzy tygodnie temu.

Chodzi o ukraińskich uchodźców, którzy uciekli ze swojej ojczyzny do naszego kraju po 24 lutego tego roku w wyniku rozpoczęcia konfliktu zbrojnego.

Zatrudnienie Ukraińców

– Ponad 25 tys. obywateli Ukrainy, przybyłych do naszego kraju po 24 lutego, znalazło już pracę. Z tej grupy 75 proc. osób to kobiety – powiedziała na piątkowej konferencji prasowej we Włocławku Marlena Maląg, cytowana przez serwis informacyjny isbnews.pl. Główne obszary, w których Ukraińcy znajdują zatrudnienie, to: hotelarstwo, gastronomia oraz rozpoczynające się już tzw. prace sezonowe.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeanalizowało strukturę zatrudnienia uchodźców. Wynika z tego, że około 25 proc. osób zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z kolei aż 73 proc. to umowy zlecenia.

Ustawa o pomocy

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu. Takich osobom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jednorazowo na okres trzech lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada również nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL, obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany. Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestracje w powiatowym urzędzie pracy.

Po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, granice z Polską przekroczyło już ponad 2,4 mln obywateli ukraińskich, głównie kobiet i dzieci.

