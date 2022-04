Jak przeciwdziałać inflacji? Bernie Sanders ma propozycję

Popularny, słynący z radykalnie lewicowych poglądów senator Demokratów z Vermont wysunął propozycję w związku z trwającą w USA debatą na temat przyczyn i sposobów ograniczenia inflacji. Pojawiły się głosy, by mocniej opodatkować duże korporacje.

Kogo chce opodatkować Bernie Sanders?

"Amerykanie mają dość bycia oszukanymi przez korporacje osiągające rekordowe zyski, podczas gdy pracujące rodziny płacą absurdalne ceny za paliwo, czynsz i żywność. Nadszedł czas, aby Kongres zadziałał na rzecz pracujących rodzin i zażądał, aby wielkie korporacje płaciły sprawiedliwy udział" – napisał na Twitterze były kandydat na prezydenta USA.

Istotę propozycji wyjaśnia Bloomberg. Chodzi o to, by przedsiębiorstwa płaciły obecną stawkę podatku od osób prawnych, tj. 21 proc. od dochodów do kwot, które odnotowały przed pandemią, a następnie musiałyby dodatkowo zapłacić stawkę 95 proc. za zyski powyżej tych poziomów.

Według propozycji Sandersa całkowity podatek mógłby wynosić maksymalnie 75 proc. dochodu firmy w ciągu jednego roku. Dodatkowa stawka byłaby stosowana wyłącznie w odniesieniu do korporacji o rocznych przychodach wynoszących minimum 500 mln dolarów.

Ekonomiści przeciwni pomysłowi Sandersa zwrócili uwagę, że podniesienie podatków od dochodów firm wywinduje ceny i uderzy, a nie ulży, przeciętnym Amerykanom. – Plan Sandersa odebrałby więcej zysków firmom, pozostawiając im mniej pieniędzy na reinwestycje i zmniejszając możliwości pracownikom – wskazał Chris Edwards z Cato Institute.