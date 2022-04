"Absolutnie konieczny krok". Spółka Gazpromu przejęta przez niemiecki rząd

Jak przekazał w poniedziałek Habeck, decyzja o przejęciu spółki-córki rosyjskiego koncernu państwowego była podyktowana ochroną "bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw".

Niejasne powiązania

– Ten krok jest absolutnie konieczny – powiedział Habeck i wskazał, że bezpośrednim powodem wprowadzenia komisarza była niejasna sytuacja prawna oraz naruszenie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia o handlu zagranicznym i płatnościach (Aussenwirtschaftsverordnung).

Jak wyjaśnił, niemiecki resort gospodarki dowiedział się o pośrednim przejęciu Gazprom Germania przez firmy JSC Palmary z Rosji i Gazprom export business services LLC. Spółka działająca na terytorium Niemiec obsługuje infrastrukturę krytyczną i z tego względu jej przejęcie przez inwestora spoza UE musi zostać poprzedzone zezwoleniem wydanym przez ministerstwo. Co więcej, nowy właściciel "zarządził likwidację Gazprom Germania, co do czasu zatwierdzenia nabycia nie jest zgodne z prawem". Resort gospodarki bada powiązania nowych właścicieli z rosyjskim rządem.

Na zarządcę Gazprom Germania została wyznaczona Federalna Agencja ds. Sieci (BNA). Zarząd komisaryczny ma obowiązywać do 30 września 2022 r.

– Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw gazu, co wiąże się z tym zadaniem – wyjaśnił prezes BNA Klaus Müller.

Jak pisze Deutsche Welle, Gazprom Germania działania w obszarach handlu, transportu i magazynowania gazu ziemnego. Gazprom Germania GmbH jest właścicielem innych spółek działających w niemieckim przemyśle gazowym. Należą do nich firma handlująca gazem Wingas oraz operator magazynu gazu Astora. Gazprom Germania ma też udziały w firmie transportującej gaz Gascade.

