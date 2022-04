Orlen i Synthos chcą importować energię z Ukrainy. Oto szczegóły

Spółka Orlen Synthos Green Energy, utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw – podał Orlen. "Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy" – podkreślono.

"Energia elektryczna, która mogłaby być przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia" – czytamy w komunikacie.

UOKiK wydał zgodę na utworzenie "atomowej spółki"

Jak przypomniano w informacji, spółka, na powołanie której w marcu br. zgodę wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa kapitałowa Synthos, której udziałowcem jest najbogatszy Polak Michał Sołowow, to czołowy producent surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii. Firma zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Czytaj też:

Orlen łączy siły z najbogatszym Polakiem. Podpisano umowęCzytaj też:

Małe reaktory atomowe powstaną w Polsce. Sasin: To historyczna chwila