Jest decyzja UE ws. rosyjskiego węgla. Von der Leyen przedstawiła szczegóły

KE przedstawiła kolejny pakiet sankcji na Rosję po doniesieniach o zbrodniach wojennych w Buczy. Przypomnijmy, że w tej podkijowskiej miejscowości odkryto masowe groby cywilów. Media obiegły także zdjęcia zabitych Ukraińców, których ciała Rosjanie pozostawili na ulicy. Część z ofiar miała skrępowane ręce.

Nowe sankcje

Von der Leyen poinformowała we wtorek o nowym pakiecie sankcji, który składa się z sześciu filarów. Najważniejszym z nich jest zakaz importu rosyjskiego węgla.

– Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie. Spowoduje to odcięcie kolejnego ważnego źródła dochodów dla Rosji – powiedziała szefowa KE.

Kolejne sankcje obejmą: całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym VTB, drugim co do wielkości rosyjskim banku; zakaz wstępu do portów UE statków rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję; zakaz importu, o wartości 5,5 mld euro, na różne produkty od drewna po cement, od owoców morza po alkohol; zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich oraz zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników gotowych.

– Wszyscy widzieliśmy makabryczne zdjęcia z Buczy i innych obszarów, które niedawno opuściły wojska rosyjskie. Wczoraj przekazałam prezydentowi Zełenskiemu kondolencje i zapewniłam go o pełnym wsparciu Komisji Europejskiej w tych strasznych czasach. Te okrucieństwa nie mogą i nie pozostaną bez odpowiedzi – powiedziała von der Leyen podczas prezentacji sankcji.

– Cztery pakiety sankcji mocno uderzyły i ograniczyły polityczne i gospodarcze opcje Kremla. Widzimy wymierne rezultaty. Ale, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, musimy dalej zwiększać naszą presję. Dzisiaj proponujemy pójść o krok dalej. Sprawimy, że nowe sankcje będą szersze i ostrzejsze, aby jeszcze głębiej wbijały się w rosyjską gospodarkę – dodała szefowa KE.

Aby nowe sankcje weszły w życie potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich UE.

