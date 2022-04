Polaków zapytano o euro. Niepokojące wyniki sondażu

Nieco ponad połowa (52 proc.) badanych Polaków twierdzi, że w obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie czułaby się bezpieczniej, gdyby Polska była w strefie euro, wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Ponad 2/3 respondentów (68 proc.) obawia się spadku wartości polskiej waluty, zaś co dziesiąty przyznaje, że od momentu wybuchu wojny kupił obcą walutę, głównie po to, aby ochronić swoje oszczędności.

"Polacy są podzieleni w sprawie potencjalnego przystąpienia Polski do strefy euro. 52 proc. badanych przyznaje, że gdyby w Polsce obowiązywało obecnie euro – w sytuacji wojny w sąsiednim kraju – czuliby się finansowo bezpieczniej. Taki punkt widzenia zdecydowanie częściej reprezentują mężczyźni niż kobiety (57 proc. versus 47 proc.), a także osoby z najmłodszej badanej grupy wiekowej od 18 do 24 lat (61 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Obawy związane z euro

Niemal połowa badanych (48 proc.) twierdzi, że przynależność do strefy euro nie dałaby im większego poczucia spokoju w obszarze finansów. Zdecydowanie najczęściej tego zdania są kobiety (54 proc.) oraz osoby z grupy wiekowej od 35 do 44 lat (55 proc.).

Co piąty badany (19 proc.) deklaruje, że nie ma żadnych obaw dotyczących potencjalnego dołączenia Polski do strefy euro. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety deklarują brak obaw (22 proc. versus 16 proc.).

"Zdecydowanie największe obawy dotyczą wzrostu cen przy zmianie złotówki na euro. Dotyczy to wszystkich grup demograficznych, chociaż ta opinia jest wyraźniejsza wśród kobiet (61 proc.) oraz osób z grupy wiekowej od 35 do 44 lat (64 proc.)" – czytamy dalej.

Co dziesiąty Polak przyznaje, że od momentu napadu Rosji na Ukrainę kupił jakąś obcą walutę, wynika także z badania.

Główną przyczyną zakupu obcych walut była ochrona oszczędności oraz łącząca się z nią obawa przed znaczącym osłabieniem złotówki. Niemal co piąty respondent, który zakupił po wybuchu wojny obcą walutę zrobił to ze strachu przez wojną i koniecznością ucieczki do innego kraju.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-23 marca 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1 072). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

