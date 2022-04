Rząd chce utworzyć Fundusz Gwarancji Kryzysowych. Chodzi o niemal 7 mld zł

Projekt znajduje się na etapie prac sejmowych. Zakłada utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w ramach którego udzielane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców.

"Gwarancje w ramach FGK w szacowanej na okres do dnia 31.12.2022 r. wartości ok. 5,5 mld zł umożliwią uruchomienie finansowania dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców w kwocie ok. 6,9 mld zł" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Szacowana ilość wspartych przedsiębiorstw to 750- 1 tys., podano także.

Podstawowe parametry gwarancji:

- okres gwarancji: maksymalny 6 lat,

minimalny - 3 miesiące,

- maksymalna kwota gwarancji - 200 mln zł

- opłata prowizyjna uzależniona będzie od okresu obowiązywania gwarantowanego kredytu: dla MŚP: 0,25-1%, dla dużych przedsiębiorstw 0,5-2% - możliwość udzielania gwarancji zgodnie z Komunikatem Komisji aktualnie do 31 grudnia 2022 r.

Gwarancja BGK będzie obejmowała 80% kwoty kredytu/innego zobowiązania lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mogła zostać udzielona w wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu/innego zobowiązania objętych gwarancją.

Polacy chętnie zatrudniają Ukraińców

Jedna czwarta firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad przy współpracy z Instytutem Badań Pollster. Najwięcej miejsc pracy znajdzie się w sektorze gastronomii i hotelarstwa (47 proc.), budownictwie (33 proc.) i przemyśle (30 proc.).

Według danych z badania 38 proc. wszystkich firm zaproponuje pracownikom z Ukrainy do 5 miejsc pracy, blisko 15 proc. zaproponuje od 5 do 10 stanowisk, a ponad 5 proc. – od 10 do 50 stanowisk, podano.

Czytaj też:

Maląg: To nie jest prawda, że Ukraińcy odbierają Polakom miejsca pracyCzytaj też:

Ukraińskie szkoły w Polsce? Szef MEiN wyjaśnia