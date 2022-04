USA: Pełne sankcje przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi oraz córkom Putina

W odpowiedzi na trwającą od miesiąca agresję na Ukrainę, Biały Dom ogłosił w środę nowe sankcje przeciwko Rosji. To przede wszystkim pełne restrykcje blokujące przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi, Sbierbankowi (należy on w ponad 50 proc. do Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej). Sankcje obejmą także prywatny Alfa Bank. Ponadto USA zdecydowały o zakazaniu nowych inwestycji w Rosji.

Jak podał Biały Dom, Sbierbank – objęty dotąd tylko częściowymi sankcjami – posiada około jednej trzeciej wszystkich aktywów rosyjskiego sektora bankowego i jest "systemowo krytyczny dla rosyjskiej gospodarki".

Przedstawiciel administracji USA stwierdził, że zakaz nowych inwestycji ma z kolei na celu "zapewnienie, że masowy exodus sektora prywatnego z Rosji (...) będzie trwał nadal" i spowoduje "drenaż mózgów".

Sankcje personalne

Amerykanie zdecydowali też o nałożeniu pełnych sankcji na dwie dorosłe córki Władimira Putina – Jekaterinę Tichonową i Marię Woroncową. Ograniczenia dotkną także dzieci i żony szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.

Unia Europejska rezygnuje z rosyjskiego węgla

We wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła kolejny pakiet sankcji na Rosję. UE chce m.in. wprowadzić zakaz importu rosyjskiego węgla o wartości 4 mld euro rocznie.

– Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie. Spowoduje to odcięcie kolejnego ważnego źródła dochodów dla Rosji – powiedziała szefowa KE.

Kolejne sankcje obejmą: całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym VTB, drugim co do wielkości rosyjskim banku; zakaz wstępu do portów UE statków rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję; zakaz importu, o wartości 5,5 mld euro, na różne produkty od drewna po cement, od owoców morza po alkohol; zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich oraz zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników gotowych.

– Wszyscy widzieliśmy makabryczne zdjęcia z Buczy i innych obszarów, które niedawno opuściły wojska rosyjskie. Wczoraj przekazałam prezydentowi Zełenskiemu kondolencje i zapewniłam go o pełnym wsparciu Komisji Europejskiej w tych strasznych czasach. Te okrucieństwa nie mogą i nie pozostaną bez odpowiedzi – powiedziała von der Leyen podczas prezentacji sankcji.

