Premier Morawiecki zaapelował do KE o finansowe wsparcie Polski

W poniedziałek szef rządu spotkał się w Warszawie z premierem Belgii Alexandrem De Croo. Po rozmowach przywódcy obu państw spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

W swoim wystąpieniu Morawiecki mówił m.in. na temat sankcji i bieżącej sytuacji wojskowej na Ukrainie. W pochlebnych słowach wypowiedział się o polityce prowadzonej przez Belgię. Odniósł się również do wizyty w Rosji kanclerza Austrii, który udał się do Moskwy, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem.

Polska ponosi gigantyczne koszty

Szef polskiego rządu ponownie zwrócił uwagę na brak zdecydowanego wsparcia finansowego dla Polski ze strony Unii Europejskiej.

Od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy do Polski przybyło ponad 2,4 mln uchodźców. Najnowsze dane wskazują, że do systemu PESEL wpłynęło ponad 755 tys. zgłoszeń.

Według wyliczeń analityków banku Pekao przyjęcie ok. 2 mln ukraińskich uchodźców będzie kosztowało polskiego podatnika do końca tego roku ok. 24 mld zł. W 2023 r. koszt będzie podobny.

Tymczasem Komisja Europejska nie tylko wciąż blokuje środki na polski KPO, ale nakłada na nasz kraje kolejne kary.

Morawiecki: Apeluję do KE o pomoc

Problem ten poruszył w swoim przemówieniu Morawiecki.

– Ich domy są zburzone (…), ich cała przeszłość pozostawiona, czasami wzięta ze sobą w jednej małej walizeczce. Musimy przeciwdziałać temu i robimy to w sposób maksymalnie humanitarny, ponieważ tego wymaga człowieczeństwo, tego wymagają wartości – takie, jak dbałość o sprawiedliwość, o solidarność i my Polacy to robimy – przypomniał polityk.

W tym kontekście Morawiecki zwrócił się z apelem do Komisji Europejskiej, zauważając, że skoro w przeszłości pomogła Turcji w kryzysie uchodźczym, to teraz oczekujemy, że pomoże finansowo Polsce.

– Na razie finansujemy to w ramach naszych możliwości, ale aby z jednej strony sprawiedliwości stało się zadość, a z drugiej strony, żeby obowiązywał system europejski, także i w naszym przypadku, prowadzimy coraz to bardziej intensywny dialog z Komisją Europejską w tym zakresie – powiedział premier.

