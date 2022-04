"Nie potwierdzam, nie zaprzeczam". Semeniuk o zamrożeniu rat kredytowych

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 roku, w tym stopę referencyjną z 0,1 proc. do 0,5 proc. W listopadzie ub.r. podwyższono stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu do 1,75 proc., w styczniu tego roku do 2,25 proc., w lutym do 2,75 proc., zaś w marcu do 3,50 proc.

W minioną środę RPP zdecydowała się na podwyżkę z 3,5 proc. do 4,5 proc. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, które apelują do rządu o podjęcie działań pomocowych dla kredytobiorców. Posłowie Lewicy apelowali o zamrożenie wysokości rat kredytów na poziomie z grudnia 2019 roku.

Semeniuk: Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć

O to, czy jest taka możliwość zapytana została wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. – Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć, bo bierzemy różne warianty pod uwagę. Wiemy, że do końca roku stopy mogą rosnąć. Zdajemy sobie sprawę, ile kosztuje koszyk produktów spożywczych – mówiła polityk w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1.

Polityk dodała, że rząd robi wszystko, by odciążyć klasę najuboższą i średnią. – Rozważamy różne warianty – podkreśliła wiceminister.

Semeniuk nie określiła jednoznacznie, czy budżet na 2022 rok będzie nowelizowany. – To decyzje, które będzie podejmował Mateusz Morawiecki po analizie – wskazała. Dodała, że "z rezerwą podchodzi do informacji" mówiących o sytuacji w polskiej gospodarce.

– To nie są łatwe lata gospodarcze dla żadnego europejskiego kraju, dla świata. Wojna przyczyniła się do tego, że mamy nową rzeczywistość związaną chociaż z surowcami. Nie słyszę i nie widzę oznak alarmujących, że dzieją się złe rzeczy, nieprawidłowości w samym budżecie państwa, ale sytuacja jest trudna – zwracała uwagę wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

