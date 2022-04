Trwają prace nad zmianami Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

– Skonstruowanych zostało kilka funduszy specjalnych, jeden Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który słabo działa. Do tej pory niewiele osób mogło z niego skorzystać. Pracujemy z głównymi osobami, które zajmują się rynkiem finansowym: szefem Komisji Nadzoru Finansowego, przede wszystkim prezesem Narodowego Banku Polskiego - nad tym, żeby z tego funduszu można było skorzystać w sposób realny – powiedział Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami.

– To jeden kierunek działań, ale także inne, które - mam nadzieję - doprowadzą do tego, że te rosnące stopy procentowe przynajmniej częściowo będą zamortyzowane – dodał.

Pomoc dla kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni. Fundusz działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, z dnia 9 października 2015 r.

Środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosiły 607,4 mln zł na koniec 2021 roku.

Trudna sytuacja kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 roku, w tym stopę referencyjną z 0,1 proc. do 0,5 proc. W listopadzie ub.r. podwyższono stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu do 1,75 proc., w styczniu tego roku do 2,25 proc., w lutym do 2,75 proc., zaś w marcu do 3,50 proc.

W minioną środę RPP zdecydowała się na podwyżkę z 3,5 proc. do 4,5 proc. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, które apelują do rządu o podjęcie działań pomocowych dla kredytobiorców. Posłowie Lewicy apelowali o zamrożenie wysokości rat kredytów na poziomie z grudnia 2019 roku.

