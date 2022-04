Biedronka zamraża ceny najważniejszych produktów

Produkty objęte "Tarczą" będą oznaczone specjalną etykietą cenową.

"Filmy z naszym udziałem trudno nazwać elementem kampanii marketingowej, bo nie o marketing tu chodzi. Będąc świadomymi, że żyjemy w dobie rosnącej inflacji i zmieniającej się rzeczywistości, chcemy dać klientom poczucie stabilizacji, publicznie gwarantując, że w sieci sklepów Biedronka cena ponad 150 najważniejszych produktów nie zmieni się do czerwca. Wspomniane produkty mają również gwarancję najniższej ceny, która oznacza zwrot różnicy, jeżeli gdziekolwiek cena regularna porównywalnych produktów byłaby niższa" – powiedział dyrektor handlowy w sieci Biedronka Grzegorz Pytko, cytowany w komunikacie.

W przypadku kilkunastu produktów z grupy ultrafresh, w skład której wchodzą owoce, warzywa, świeże ryby i świeże mięso, Biedronka daje gwarancję, że w sklepach jej sieci będą one najtańsze na rynku. Te produkty należące do kategorii o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, cechują się co do zasady dużą dynamiką zmienności cen – podano.

Ponadto sieć zapowiedziała, że jeśli klient w tym samym tygodniu kupi w sklepie konkurencyjnym taki sam lub, w przypadku marek własnych Biedronki, porównywalny produkt m.in. pod względem wagi, składu i wartości odżywczej w niższej regularnej cenie, otrzyma zwrot różnicy w postaci e-kodu. Limit zakupu danego produktu uprawniającego do zwrotu różnicy w cenie wynosi 20 sztuk lub kilogramów dziennie.

W 2021 r. właściciel Biedronki powiększył sieć o 135 sklepów netto, kończąc rok z liczbą 3 250 placówek.

