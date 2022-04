"Zmniejszamy naszą zależność". Premier Czech ogłosił decyzję ws. dostaw z Rosji

Od 2024 r. amerykański Westinghouse i francuski Framatome będą dostarczać zespoły paliwa jądrowego do Elektrowni Jądrowej Temelín w Czechach. Obecnie wykorzystywane jest tam rosyjskie paliwo firmy TVEL, należącej do rosyjskiego holdingu państwowego Rosatom. Dostawy potrwają około 15 lat. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych premier Petr Fiala.

"Od 2024 r. paliwo dla Elektrowni Jądrowej Temelín będą dostarczać amerykańska firma Westinghouse i francuska firma Framatome. Zastąpi to dostawy paliwa jądrowego z Rosji i zmniejszy naszą zależność od tego kraju, co stanowiło do tej pory zagrożenie dla bezpieczeństwa Czech" – napisał Fiala na Twitterze.

Paliwo dla Czech

W przetargu, który spółka ČEZ ogłosiła w kwietniu 2020 r., wzięło udział trzech oferentów, a mianowicie Framatome, TVEL i Westinghouse. – Ze względu na dywersyfikację ostatecznie wybrano dwóch dostawców, aby Grupa ČEZ mogła w przyszłości niezawodnie zapewnić ciągłość dostaw ogniw paliwowych do reaktorów elektrowni jądrowej Temelín, minimalizując w ten sposób ryzyko ewentualnej przerwy w dostawach – powiedział rzecznik prasowy Grupy ČEZ Ladislav Kriz.

Rosyjski TVEL jest dostawcą paliwa jądrowego dla drugiej czeskiej elektrowni jądrowej w Dukovanach. Ma kontrakt do końca funkcjonowania elektrowni.

Od początku roku elektrownia Temelín wyprodukowała 5,3 terawatogodzin energii elektrycznej i pokrywa około 20 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej w Czechach. Elektrownie jądrowe Dukovany i Temelín w ubiegłym roku zwiększyły produkcję o 3 proc. rok do roku, osiągając drugi największy wolumen produkcji od czasu uruchomienia.

CEZ zaopatruje się w paliwo od TVEL dla Temelína od 2010 roku, a paliwo Westinghouse stosował już przez około dziesięć lat od uruchomienia elektrowni. Wiosną 2019 roku Temelín ponownie zaczął testować paliwo z Westinghouse Electric Sweden w niewielkich ilościach.

