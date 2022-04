Co dalej z embargiem na rosyjski gaz? Kanclerz Austrii: Sankcje muszą zaszkodzić Rosji, a nie nam

Zdaniem szefa austriackiego rządu, Unia Europejska powinna nakładać takie sankcje, które bardziej krzywdzą Rosję niż Unię Europejską.

– Austria nie jest osamotniona z argumentami przeciwko embargu gazowemu – powiedział Karl Nehammer, powołując się na stanowisko Niemiec i Węgier. – Z drugiej strony, Austria jest zdecydowanie popiera unijne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Ale sankcje muszą zaszkodzić bardziej Rosji niż Unii Europejskiej – stwierdził kanclerz Austrii w rozmowie z dziennikarką CNN.

– Embargo na ropę jest już przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej i Radzie UE. Kwestia gazu jest osobna, to nie tylko stanowisko austriackie, to także stanowisko np. Niemiec, Węgier czy Bułgarii. Jesteśmy uzależnieni od gazu. Nasz przemysł jest uzależniony od gazu. Musimy więc zdecydować o sankcjach, które skrzywdzą bardziej Rosję niż nas – dodał kanclerz.

Sankcje poróżnią UE?

Zapytany, czy kwestia embarga na gaz może spowodować pęknięcie UE, Nehammer odpowiedział, że w to nie wierzy.

– Zdecydowaliśmy się zastosować sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, a są one naprawdę twarde i mocne. Zdecydujemy o kolejnych sankcjach wobec Moskwy, bo chcemy pokazać, że w Unii Europejskiej jest jedność, że ta wojna musi się skończyć – powiedział.

Naciskany na odpowiedź, co więcej może zrobić UE, ponieważ obecne sankcje nie powstrzymały rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, austriacki kanclerz powiedział: "Myślę, że powinniśmy teraz myśleć o sankcjach w bardziej inteligentny sposób, tak aby zaszkodzić Federacji Rosyjskiej, ale nie krzywdzić nas. Myślę, że to jest najważniejsze. W Unii Europejskiej jest przekonanie, że spróbujemy wszystkiego, żeby uniezależnić się od rosyjskiego gazu i na pewno jest to też wola Austrii. Ale teraz nie jest to możliwe. To zajmie czas."

UE porzuca rosyjskie surowce

W zeszłym tygodniu UE zgodziła się na stopniowe wycofywanie rosyjskiego importu węgla w ramach nowego pakietu sankcji. W środę rzecznik niemieckiego rządu Wolfgang Büchner powiedział, że Niemcy podjęły kroki w celu zmniejszenia swojej zależności od rosyjskiej energii, ale obecnie nadal odrzucają natychmiastowy zakaz importu rosyjskiego gazu lub ropy.

Czytaj też:

"To nie było przyjazne spotkanie". Nehammer po rozmowie z Putinem: Powiedziałem mu wprostCzytaj też:

Kanclerz Austrii z wizytą w Rosji. Chce powiedzieć Putinowi prawdę "prosto w twarz"