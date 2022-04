Partia Razem ma pomysł, jak uderzyć w Putina

Propozycja ma w ocenie przedstawicieli tej formacji uderzyć w rosyjskie władze. Zdaniem partii Razem Polacy przyjmują do wiadomości, że "będą musieli ponieść konsekwencje takich sankcji".

„Zachęta do zmiany nawyków”

"Embargo na surowce z Rosji (dotyczące gazu, ropy, węgla) powinno być wprowadzone jak najszybciej. Wiemy że musimy oszczędzać ropę i gaz, dlatego razem z Bartoszem Grucelą i Maciejem Szlinderem chcemy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej" – napisała na Twitterze posłanka partii Razem Paulina Matysiak.

"Żeby skłonić ludzi do przesiadania się z prywatnych aut w tramwaje czy autobusy, państwo musi stworzyć ku temu odpowiednie warunki. To obowiązek państwa, bo mniejsze zużycie paliwa to dzisiaj polska racja stanu. Nie ma lepszej zachęty do zmiany tych nawyków niż bezpłatna komunikacja miejska" – dodała polityk.

Razem chce "bezpłatnej" komunikacji miejskiej

Poseł oznajmiła w trakcie konferencji prasowej, że obóz rządzący wykazał się hipokryzją nie nakładając embargo na "ruski gaz". – Głośno krzyczy, głośno punktuje także inne europejskie kraje, że one nie wprowadzają sankcji, a kiedy mogła realnie to zrobić, nie zrobiła tego – mówiła.

Matysiak wyraziła również swoje oburzenie na posłów Konfederacji, którzy razem z PiS głosowali przeciwko natychmiastowemu zakazowi przywozu i tranzytu szeregu produktów, określanych jako "gaz płynny LPG". Była to poprawka do tzw. ustawy sankcyjnej przyjętej przez Sejm w ubiegły czwartek.

– My wiemy doskonale, że sankcje na rosyjskie surowce, węgiel, ropę i gaz, muszą być nałożone. Chcemy by nałożyła je Polska, by nałożyła je Unia Europejska. (…) Piłka jest po stronie rządu. Powinien wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich Polek i Polaków. (…) Zachęcamy do tego, by rząd przychylił się do naszej propozycji – apelowała Matysiak.

