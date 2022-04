GUS: Inflacja w marcu wyniosła 11 proc.

Dane zaprezentowane w piątek przez GUS oznaczają, że inflacja w marcu jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0 proc. (przy wzroście cen towarów - o 11,6 proc. i usług – o 9,1 proc.).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 3,3 proc. (w tym towarów – o 4,1 proc. i usług – o 0,8 proc.).

Drożeje żywność

Jak wskazuje GUS, w porównaniu z marcem ubiegłego roku żywność zdrożała o 9,2 proc. Najszybciej drożała mąka (19,4 proc.), pieczywo (17,7 proc.) mięso wołowe (23 proc.), drób (32 proc.) oraz oleje i tłuszcze (24,8 proc.). Za cukier płacimy obecnie 24,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Znaczny wzrost kosztów zanotowano w kategorii użytkowania mieszkań i domów oraz nośników energii. Rok do roku to wzrost aż o 17,7 proc. Duży wpływ na inflację mają ceny paliw. W ciągu roku podrożały one 33,5 proc. Za olej napędowy płacimy 41,4 proc. więcej, a za benzynę - 29,2 proc.

Eksperci wskazują, że ceny w Polsce rosną najszybciej od ponad dwóch dekad.

"GUS podał, że inflacja w marcu wyniosła 11,0 proc. wobec wstępnego odczytu na poziomie 10,9 proc. To najwyższy wynik od ponad 21 lat. Najbliższe miesiące przyniosą dalsze przyśpieszenie wzrostu cen. Szczyt inflacji przypadnie w wakacje – będzie to ok. 12,5-13,0 proc." – czytamy na twitterowym profilu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Eksperci z PIE dodają, że wzrost cen to efekt m.in. wojny na Ukrainie.

"Skokowy wzrost inflacji w marcu to efekt wojny w Ukrainie. Wzrosły przede wszystkim ceny energii (24,3 proc.) oraz paliw (33,5 proc.). Wzrost cen żywności przyspieszył z 7,6 proc. do 9,2 proc. Inflacja bazowa nieznacznie wzrosła" – czytamy we wpisie.

Czytaj też:

Glapiński pewny drugiej kadencji? Morawiecki popiera jego kandydaturęCzytaj też:

Prof. Krysiak: Wzrostem stóp procentowych nie zgasimy inflacji zewnętrznejCzytaj też:

"W tej chwili prowadzimy idiotyczną politykę". B. szef NBP o inflacji w Polsce