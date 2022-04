NBP wypracował w ubiegłym roku 10,97 mld zł zysku

"W 2021 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 548 725,9 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

NBP wypracował w 2020 roku zysk w kwocie 9 344 061 479,83 zł. Na początku czerwca 2021 r. NBP dokonał wpłaty ponad 8,87 mld zł do budżetu państwa. Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje wpłatę z zysku NBP na poziomie 844 mln zł.

Zmiany szefa NBP raczej nie będzie

Premier Mateusz Morawiecki bardzo dobrze ocenia współpracę rządu z Narodowym Bankiem Polskim i liczy, że prezes NBP Adam Glapiński zostanie wybrany na kolejną kadencję.

– Bardzo dobrze i blisko współpracujemy w tym trudnym czasie światowej walki z inflacją z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego. Polityka pieniężna, polityka fiskalna, budżetowa, regulacyjna, gospodarcza w szerszym rozumieniu tego słowa to dzisiaj też jest front walki z putinflacją - inflacją, która przyszła do nas ze Wschodu poprzez wysokie ceny energii, wysokie ceny gazu i polityka pieniężna, która jest w rękach Narodowego Banku Polskiego ma tutaj do odegrania także ważną rolę – powiedział Morawiecki dziennikarzom we Wrocławiu.

– Ja mogę tylko podziękować za dobrą, bliską współpracę i liczę na to, że będzie ona kontynuowana w kolejnych latach i że nie będzie problemu z wyborem pana prezesa na kolejną kadencję – dodał

Pytany czy mogą być z tym problemy, powiedział:" Mam głęboką nadzieję i liczę na to, ze pan prezes zostanie wybrany na drugą kadencję".

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

