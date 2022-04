Kowalczyk: W Polsce nie jest prognozowany gwałtowny wzrost cen żywności

Minister rolnictwa w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną był pytany o potencjalny wzrost cen żywności w najbliższym czasie. – Myślę, że największe wzrosty cen są już za nami – ocenił. Dodał, że dotyczy to zarówno żywności, jak i energii. – Ceny zbóż przestały rosnąć, podobnie z cenami żywca wieprzowego – wskazywał polityk.

Zmiana założeń Zielonego Ładu

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na słuszność decyzji Unii Europejskiej odnośnie uniezależniania żywnościowego krajów członkowskich. Jego zdaniem w realizacji tego celu pomocna będzie możliwość upraw na ugorach. – Dotyczy to 4 proc. użytków rolnych, które zgodnie z założeniami Zielonego Ładu miały leżeć odłogiem – tłumaczył Kowalczyk.

– Chodzi o 4 mln ha w całej UE, co przekłada się na dwadzieścia parę milionów ton zbóż – sprecyzował minister. Dodał, że na ostatnim szczycie unijnych ministrów rolnictwa, zgłosił postulat, by to rozwiązanie zostało zawieszone na rok. – zyskał on akceptację – podkreślił.

"Polska jest i będzie spichlerzem Europy"

Kowalczyk zapewnił, że "Polska jest i będzie spichlerzem Europy". Wskazał przy tym na programy wsparcia dla mniejszych gospodarstw. – To bardzo ważne, bo gospodarstwa wielkoprzemysłowe nastawiają się na jednorodną produkcję zbóż i nawozów naturalnych, co szkodzi glebie i bardziej naraża ją na skutki suszy – tłumaczył polityk.

Minister ocenił również, że inflacja "szybko nas nie opuści". – Będziemy – jak to się mówi –aktualizować wartość pieniądza. Najbardziej bolesne w tej sytuacji są oczywiście spłaty kredytów – zauważył.

Czytaj też:

Inflacja w Polsce i Europie. Ekspert ocenia: To efekty geopolitykiCzytaj też:

Członek RPP przyznaje, że inflacja będzie rosnąć. Kiedy szczyt?