Badanie: Polskie firmy chcą zatrudniać specjalistów z Ukrainy na dłużej niż rok

Branże, o których mowa, to głównie: IT, budownictwo, transport i logistyka, czyli gałęzie, które wykazują niedobory kadrowe, w tym brak specjalistów i menedżerów.

Ukraińscy pracownicy w Polsce

– Potencjał, jaki długoterminowo mogą przynieść ze sobą pracownicy z Ukrainy, doceniają przede wszystkim sektory, które od dłuższego czasu mierzą się z niedoborami kadrowymi, w tym brakami specjalistów i menedżerów. Są wśród nich m.in. IT, budownictwo, transport i logistyka. Obserwujemy dużą gotowość wśród pracodawców do zatrudniania ukraińskich wyspecjalizowanych pracowników na dłuższy okres i do oferowania im stabilnych umów o pracę. A także gotowość do wsparcia w zakresie nauki języka, integracji z firmą i odnalezienia się w nowej i niełatwej sytuacji. Na razie trudno oszacować, ilu uchodźców dołączy do naszego rynku pracy, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z migracją humanitarną, a nie zarobkową, ale widzimy, że pracownicy są zmotywowani. Wśród nich jest wielu wartościowych specjalistów, o których warto szczególnie zadbać i zatrzymać ich na polskim rynku – powiedział prezes Antal Artur Skiba.

Badanie wykazało też, iż na 12 miesięcy pracowników ze Wschodu najchętniej zatrudniłoby 16 proc. polskich przedsiębiorców, pół roku preferuje 15 proc, zaś trzy miesiące lub mniej – 13 proc. Jednocześnie niemal 8 na 10 pracodawców chce zaproponować ukraińskim pracownikom umowę o pracę, 11 proc. kontrakt, a 10 proc. umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Dla 73 proc. ankietowanych kluczowa dla zatrudnienia specjalisty lub menedżera z Ukrainy jest znajomość języka angielskiego.

