Więcej pieniędzy dla rządowego programu. Sasin: Dzisiejszy dzień można nazwać historycznym

Program "Kolej+" skierowany jest do jednostek samorządu lub związków metropolitalnych, które zainteresowane są rozwojem własnej infrastruktury kolejowej. Rząd planuje uzupełnienie istniejącej sieci kolejowej o połączenia pasażerskie z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców.

Podczas środowego posiedzenia Rady Ministrów podjęto decyzję o zwiększeniu finansowania programu z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Pozwoli to na zrealizowanie większej ilości inwestycji (34 zamiast 17). O decyzji poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Janowie Lubelskim.

Sasin: Historyczna chwila

W konferencji prasowej wziął udział także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk wskazał, że dzisiejszy dzień "można bez przesady nazwać dniem historycznym".

– Historycznym dla całej Polski, ale przede wszystkim dla lubelszczyzny i Janowa Podlaskiego. Ten program, o którym mówił premier Morawiecki, program Kolej+, program odtwarzania linii kolejowych w Polsce wchodzi w nową, decydującą fazę – powiedział.

– Co mnie najbardziej cieszy jako posła ziemii lubelskiej, człowieka związanego z tym regionem, to szczególne miejsce w tym programie dla Lubelszczyzny. Z 1200 km nowych i zmodernizowanych linii kolejowych w ramach programu Kolej+, aż 320 km przypada na województwo lubelskie. To ponad 1/4 wszystkich inwestycji, które będą w ramach tego programu wykonane. Również jeśli chodzi o nakłady, to około 1/4 wartości tego programu – dodał Sasin.

Jak podkreślił wicepremier, decyzja rządu o inwestycjach w połączenia kolejowe to element rządowej polityki zrównoważonego rozwoju.

– To ten fundament, o którym premier, który budujemy pod dobry rozwój Polski. Dobry, czyli zrównoważony – stwierdził szef MAP.

Obecnie pociągi dalekobieżne w Polsce obsługują blisko 470 stacji w 415 miejscowościach. To ponad 140 stacji więcej niż jeszcze siedem lat temu.

