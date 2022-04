Znamy nowego prezesa Enei. Wcześniej kierował PGNiG

Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

"Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Do 8 kwietnia b.r. sprawował funkcję prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Lotos S.A., wiceprezesa zarządu Huty Stalowa Wola S.A., członka zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o. oraz prezesa zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w Petrolot Sp. z o.o. (obecnie Orlen Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG Termika S.A." – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie w tej sprawie, na który powołał się portal ISBnews.pl.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GWP) od 2008 roku.

Nowa prezes PGNiG

7 kwietnia poinformowano, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PGNiG powołała z dniem 9 kwietnia 2022 roku Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na stanowisko prezesa zarządu Grupy.

Waksmundzka-Olejniczak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa zarówno w sektorze energetycznym, jak i w sektorze bankowym.

