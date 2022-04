Obajtek został czasowo prezesem Energi

Daniel Obajtek będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji (która rozpocznie się od dnia następnego po dniu odbycia walnego zgromadzenia Energi zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021) w okresie od 21 kwietnia 2022 roku do 21 lipca 2022 roku, poinformowano.

Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa zarządu spółki bez pobierania wynagrodzenia – zastrzeżono w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Ambitne plany Orlenu. Koncern przejmie 25 stacji paliw na Słowacji

Grupa Orlen podpisała umowę przejęcia 25 stacji na Słowacji, podał PKN Orlen. W efekcie liczba stacji koncernu na Słowacji wzrośnie do 47 placówek, a Orlen znajdzie się wśród pięciu największych operatorów na tym rynku.

Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całej Słowacji m.in. w Bratysławie czy Koszycach. Bezobsługowe obiekty będą działać pod marką Orlen Express.

"Konsekwentnie wdrażamy strategię Grupy Orlen, inwestując w dynamiczny rozwój sieci stacji paliw nie tylko w Polsce, ale również w regionie. Jednym ze strategicznych i naturalnych kierunków w tym obszarze jest Słowacja. Inwestycje w sieć stacji paliw za granicą to ważny element wzmacniania międzynarodowej rozpoznawalności marki Orlen, ale też pozycji biznesowej. Szczególnie, że już teraz mamy 14,5% udziału w rynku hurtowym na Słowacji. Dodatkowo po finalizacji połączenia z Grupą Lotos, do naszej sieci trafi kolejne 41 stacji w tym kraju i w ten sposób ugruntujemy mocną pozycję Grupy Orlen na rynku. W najbliższym czasie planujemy dalsze inwestycje w regionie i zakładamy pozyskanie kolejnych 100 stacji paliw" – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.