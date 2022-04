USA: Kolejne wsparcie finansowe dla Ukrainy. Biden ogłosił decyzję

Przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował o swojej decyzji na czwartkowej konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie. Wcześniej o sprawie donosiły media. Wiadomość miała przekazać agencji Associated Press osoba związana z amerykańską administracją. Urzędnik chciał zachować anonimowość.

Kolejne 800 mln dolarów

– W ubiegłym tygodniu podpisałem pakiet 800 mln dolarów pomocy. Dzisiaj ogłaszam kolejne 800 mln dolarów wsparcia dla Ukrainy – oznajmił na konferencji Joe Biden. Pakiety pomocowe USA dla Ukrainy mają się skupiać na dostawach artylerii, w szczególności haubic 155 mm i amunicji. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zwrócili się w tej kwestii do swoich sojuszników z NATO. Amerykańskie wsparcie ma stanowić swoistą odpowiedź na doniesienia o wielkiej rosyjskiej ofensywie na wschód Ukrainy, w szczególności w rejon Donbasu. Władze ukraińskie twierdziły do tej pory, iż są w stanie wygrać bitwy z wojskiem Federacji Rosyjskiej, jeżeli otrzymają pomoc z Zachodu.

– W przyszłym tygodniu będę musiał się zwrócić do Kongresu w sprawie wysłania dodatkowej broni Ukrainie. Mam nadzieję, że Kongres zadziała szybko – zapowiedział prezydent Biden. – Nasza jedność z sojusznikami, jedność z Ukraińcami wysyła jasne przesłanie do Putina. Putin nigdy nie osiągnie zwycięstwa w dominacji oraz okupowaniu całej Ukrainy. To się nigdy nie wydarzy. Mamy do czynienia z ogromnym oporem Ukrainy na polu walki – mówił.

Rozmowy w sprawie Ukrainy

Ostatnio przywódcy Unii Europejskiej i NATO pod przewodnictwem Joe Bidena rozmawiali o dalszym wsparciu Ukrainy. Spotkanie miało formę wideokonferencji. W konsultacjach udział wziął Andrzej Duda, a także m.in. premier Kanady Justin Trudeau, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Charles Michel, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz czy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

– Nie ograniczamy się tylko do rozmów, wysyłamy Ukrainie fundusze – stwierdził na czwartkowej konferencji w Białym Domu Biden. Jak zauważył, przekazany w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miliard dolarów, "to pieniądze, które pomogą ustabilizować gospodarkę i wesprzeć społeczności, które zostały zdewastowane przez rosyjską agresję".

Czytaj też:

"Jest możliwy powrót do pokojowego życia". Pieskow o nowych planach PutinaCzytaj też:

"Biznes ktoś dalej robi". Sankcje na Rosję a rzeczywistośćCzytaj też:

Premierzy Hiszpanii i Danii przybyli do Kijowa