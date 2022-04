Raport: Ogromne straty niemieckich firm handlujących z Rosją

Według FUS w marcu niemiecki eksport w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku spadł o 57,5 procent, do 1,1 miliarda euro. Jak stwierdzono w raporcie, wynik ten oznacza, że Rosja, jako odbiorca niemieckich towarów, w ciągu roku spadła z 5. na 12. miejsce pod względem wolumenu niemieckiego eksportu. To efekt sankcji nałożonych na Moskwę po zaatakowaniu Ukrainy.

Ogółem niemiecki eksport do krajów spoza Unii Europejskiej – tzw. krajów trzecich – spadł w marcu o 7,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (lutym) do 52,8 mld euro. W porównaniu z marcem 2021 r. wzrósł jednak o 3,2 proc.

Kto poza Rosją?

Najważniejszym odbiorcą niemieckich produktów spoza Unii Europejskiej są Stany Zjednoczone. W poprzednim miesiącu Niemcy wyeksportowały za ocean towary o wartości 13,5 mld euro zwiększając tym samym wolumen sprzedaży o 21,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Na drugim miejscu znalazły się Chiny. Państw Środka zakupiło niemieckie towary o wartości 10,2 mld euro, o 1,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Trzecie miejsce należy do Wielkiej Brytanii, do której ekspert zmniejszył się o 0,3 proc. do 6,4 mld euro.

Ogółem największym odbiorcą niemieckich towarów jest Unii Europejska. Tych danych nie uwzględnia jednak raport, ze względu na swoją specyfikę.

Pesymistyczne nastroje

Niemieccy przedsiębiorcy spodziewają się, że obecny rok będzie dla nich trudny. Wszystko przez wojnę na Ukrainie.

– Wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na niemiecki handel zagraniczny − ostrzegł niedawno Dirk Jandura, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Handlowego BGA. Jandura dodał, że "skutki średnio- i długoterminowe są na razie trudne do przewidzenia".

W podobnym tonie wypowiada się Volker Treier, dyrektor DIHK ds. handlu zagranicznego.

– Konsekwencje gospodarcze rosyjskiej wojny w Ukrainie, jak również nowo nasilone zakłócenia produkcji i logistyki w Chinach wstrząsają światowym handlem – zauważył.

