Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym

– Nowelizacja miała być wczoraj na posiedzeniu rządu, ale pan premier udał się niezwłocznie w związku z informacją o katastrofie w kopalni na Śląsku właśnie na Śląsk, więc ona zostanie na pewno przyjęta w tym tygodniu, być może dzisiaj, być może jutro – przekazał wczoraj rzecznik rządu Piotr Muller w Polsat News.

Projekt obniżki podatku PIT – z 17 do 12 proc.

Według projektu od 1 lipca wejdą w życie zmiany podatkowe dotyczące m.in. stawki PIT. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej, a w zamian za to obniżona będzie stawka PIT z 17 proc. do 12 proc. Wśród wprowadzonych zmian będzie też możliwość wyłączenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania.

Oficjalny poziom inflacji – 11 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w marcu inflacja w Polsce wyniosła 11 proc. To najwyższy wynik od ponad 21 lat.

Jak wskazał GUS, w porównaniu z marcem ubiegłego roku żywność zdrożała o 9,2 proc. Najszybciej drożała mąka (19,4 proc.), pieczywo (17,7 proc.) mięso wołowe (23 proc.), drób (32 proc.) oraz oleje i tłuszcze (24,8 proc.). Za cukier płacimy obecnie 24,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Znaczny wzrost kosztów zanotowano w kategorii użytkowania mieszkań i domów oraz nośników energii. Rok do roku to wzrost aż o 17,7 proc. Duży wpływ na inflację mają ceny paliw. W ciągu roku podrożały one 33,5 proc. Za olej napędowy płacimy 41,4 proc. więcej, a za benzynę – 29,2 proc.

