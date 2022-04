Premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum o współpracy

Politycy omówili aktualną sytuację wojenną na Ukrainie, scenariusze jej dalszego rozwoju, a także kwestie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o obecnych i planowanych działaniach podejmowanych przez Polskę i Unię Europejską na rzecz wsparcia Ukrainy wobec inwazji Rosji i jej skutków.

Do tej pory Polska przekazała naszemu wschodniemu sąsiadowi sprzęt wojskowy o wartości ok. 7 mld zł, czyli ponad 1,6 mld dolarów.

Politycy podkreślili konieczność jak najszybszej rezygnacji z zakupów rosyjskich surowców energetycznych, które pozostają kluczowym źródłem finansowania rosyjskiego reżimu.

Morawiecki: Potrzebne są nowe sankcje wobec Rosji

– Premier Ukrainy i ja patrzymy na te sankcje, jako zdecydowanie niewystarczające. Patrzymy na to, co się dzieje z rosyjską walutą, z rosyjskimi obligacjami, także z rosyjską inflacją. Potrzebne są sankcje wtórne. Potrzebne są nowe sankcje, które naprawdę złapią w gorset gospodarkę rosyjską i nie pozwolą jej finansować wojny. Apelujemy do całego wolnego świata o jak najszybsze sankcje na ropę, gaz i na węgiel – powiedział Morawiecki.

Na zakończenie premierzy podpisali memorandum między Polską i Ukrainą o zacieśnianiu współpracy w sektorze kolejowym. "Inicjatywa ta odpowiada na ukraińskie potrzeby w zakresie transportu towarowego w sytuacji zablokowania portów przez rosyjskiego agresora. Będzie ona także instrumentem wspierania korzystnego dla obu stron rozwoju gospodarczego obu krajów" – czytamy w komunikacie KPRM.

