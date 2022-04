Rykoszetem w polską turystykę

O tym, że jako sąsiad ogarniętej konfliktem Ukrainy jesteśmy uważani za terytorium budzące pewne obawy, mogliśmy się przekonać chociażby przy okazji rozgrywania finałowego spotkania barażowego eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej ze Szwecją. W szwedzkich mediach trwała wówczas debata nad tym, czy naprawdę bezpieczne jest rozgrywanie spotkania w Chorzowie. Z naszej polskiej perspektywy wątpliwości te wydawały się absurdalne, choć niestety prawdą jest to, że własne obawy w kwestii wyboru miejsca odpoczynku – nie do końca usprawiedliwione geograficznie – mają również sami Polacy.