Tak okradają nas banksterzy

Banksterzy włamali się na konta wszystkich – co do jednego – Polaków, którzy trzymają oszczędności w ich bankach – w tym na konta wszystkich emerytów, także tych tak bardzo starych, że zupełnie nieświadomych, iż są okradani. Banksterzy włamali się na konta i kradną. Kradną w dzień i w nocy. Kradną rano, w południe, po południu, wieczorem, przed północą i po północy. Nawet kiedy śpią, to kradną. Bez skrupułów bezpłatnie obracając pieniędzmi Polaków, krok po kroku ograbiają ich z oszczędności uciułanych na „czarną godzinę”, niwecząc dorobek życia niejednego z nich.