Rząd przyjął Krajowy Program Reform

Chodzi m.in. o zapewnienie stabilności finansów publicznych i poprawę opieki zdrowotnej – podało w wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), cytowane przez portal ISBnews.pl.

Zapewnienie stabilności finansów publicznych

"Chodzi m.in. o zapewnienie stabilności finansów publicznych, poprawę opieki zdrowotnej, zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zazielenienie gospodarki czy transformację cyfrową przedsiębiorstw i administracji publicznej" – możemy przeczytać w oświadczeniu w tej sprawie.

Najistotniejsze założenia Programu, to: zapewnienie stabilności finansów publicznych, poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie wystarczających zasobów, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia, zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy, praca w obniżonym wymiarze czasowym, wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy, zwiększenie innowacyjności gospodarki, poprawa regulacji i klimatu inwestycyjnego, zwiększenie roli konsultacji społecznych, ochrona niezależności sądów, zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji publicznej, zazielenienie gospodarki, zrównoważony transport i czysta energia oraz działania podejmowane w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terytorium państwowe Ukrainy, w tym pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych, którzy po 24 lutego tego roku znaleźli się na terenie naszego kraju.

Czytaj też:

Lisicki: Miliardy na uchodźców, miliardy na tarcze. Ziemkiewicz: Kiedyś będzie wielkie bumCzytaj też:

Dr Potwora: To banki powinny pójść na współpracę z kredytobiorcami