Suski: Pytałem, czy płacą w rublach. Chyba muszą ustalić wersję

Rosyjski koncern państwowy Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego, który obowiązuje do końca 2022 roku. To efekt odmowy polskiego rządu dokonywania płatności za gaz w rublach.

Suski: Pewnie dołączy Mołdawia

Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Marek Suski ocenił w rozmowie z polskatimes.pl, że od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość starało się przekonywać, że w rękach Kremla gaz, rurociągi i cała sytuacja z uzależnieniem Europy od rosyjskiego gazu, jest swego rodzaju nowoczesną bronią masowego rażenia i dzisiaj Putin z niej korzysta.

Polityk ocenił, że uzależniona od „petro rubli” Europa prowadzi Europę na rzeź. – Rzeźnicy rosyjscy, którzy mordują na Ukrainie, dzisiaj zakręcając kurek kilku państwom, a jeszcze w najbliższym czasie prawdopodobnie dołączy do tego Mołdawia, gdyż mają tylko do 1 maja umowy, a rosyjski Gazprom nie odbiera telefonów od Mołdawii, chcą zniszczyć te państwa, które leżą – tak, jak Putin mówi – „w ich strefie wpływów” – stwierdził Suski.

Rosja nie odcięła gazu ani Niemcom, ani Austrii. – Pytałem się naszych sąsiadów, czy płacą w rublach, ale chyba jak na razie muszą ustalić wersję, ponieważ nie odpowiedzieli – powiedział Suski.

Rząd: Gazu nie zabraknie

Rząd zapewnia, że Polska zdążyła się przygotować. W efekcie prowadzonej przez lata dywersyfikacji źródeł dostaw Polska dysponujemy odpowiednią ilością zapełniania magazynów gazowych oraz ma możliwość alternatywnego importu surowca poprzez istniejącą infrastrukturę, a także tą, która zostanie oddana do użytku jesienią. Chodzi przede wszystkim o gazociąg Baltic Pipe, którym przypłynie ropa z Norwegii.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił, że rosyjski straszak gazowy, który kilkanaście lat temu byłby bardzo groźny, obecnie w zasadzie Polski nie dotyczy. Zaapelował przy tym, by nie rozbudzać niepokojów.

Komisja Europejska: Rosja stosuje szantaż

W odpowiedzi działanie Gazpromu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła jako "nieuzasadnione oraz niedopuszczalne" i zarzuciła rosyjskim władzom wykorzystywanie gazu do „szantażowania” państw członkowskich UE.

Zapowiedziała, że Unia pracuje nad mapą drogową, która pomoże w koordynacji działań na szczeblu unijnym.

Kreml: Płatność w rublach to rezultat sankcji

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Rosja została zmuszona do przejścia na płatność w rublach w rezultacie zastosowania zachodnich sankcji.

– Mówiąc wprost: znaczna ilość naszych rezerw finansowych została zablokowana albo po prostu skradziona. Wszystko to wymagało przejścia na nowy system płatności – stwierdził Pieskow.

Bezpośrednim powodem zakręcenia kurka z surowcem była zatem odmowa rządów obu państw płacenia za gaz w rublach, wskazał.

