Głosowanie ws. Adama Glapińskiego. Podano datę

Początek obrad 11 maja o godz. 10:00.

Glapiński z poparciem Komisji Finansów Publicznych

Wcześniej w kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

Wniosek w tej sprawie złożył w styczniu prezydent Andrzej Duda. Obecna kadencja szefa banku centralnego wygasa w czerwcu.

W trakcie głosowania, w którym wzięło udział 54 posłów, za poparciem kandydatury Glapińskiego opowiedziało się 27 posłów, przeciw było 26, a jedna osoba wstrzymała się od głosu – podaje PAP. Pozytywna rekomendacja nie oznacza jeszcze wyboru na fotel prezesa. Taką decyzję podejmuje w głosowaniu cały Sejm. Kandydaturę pozytywnie oceniają posłowie PiS, przeciw głosowała opozycja.

Morawiecki: Liczę, że nie będzie problemu z wyborem prezesa na kolejną kadencję

– Bardzo dobrze i blisko współpracujemy w tym trudnym czasie światowej walki z inflacją z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego. Polityka pieniężna, polityka fiskalna, budżetowa, regulacyjna, gospodarcza w szerszym rozumieniu tego słowa to dzisiaj też jest front walki z putinflacją – inflacją, która przyszła do nas ze Wschodu poprzez wysokie ceny energii, wysokie ceny gazu i polityka pieniężna, która jest w rękach Narodowego Banku Polskiego ma tutaj do odegrania także ważną rolę – mówił w połowie kwietnia o współpracy z Glapińskim premier Mateusz Morawiecki.

– Ja mogę tylko podziękować za dobrą, bliską współpracę i liczę na to, że będzie ona kontynuowana w kolejnych latach i że nie będzie problemu z wyborem pana prezesa na kolejną kadencję – dodał.

Pytany czy mogą być z tym problemy, powiedział:" Mam głęboką nadzieję i liczę na to, ze pan prezes zostanie wybrany na drugą kadencję".

Sześcioletnia kadencja prezesa NBP

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

