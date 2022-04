Białoruś umożliwiła wwóz niektórych towarów dotychczas objętych embargiem

W czwartek o sprawie poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW).

Białoruskie embargo obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Zaś nowe zasady weszły w życie z dniem 27 kwietnia tego roku – przekazał portal ISBnews.pl.

Lista towarów

"Z listy towarów, których wwóz na Białoruś jest zakazany, usunięto: jabłka, gruszki, kabaczki, bakłażany, paprykę, sałaty zielone i mieszanki sałat, rukolę, rzepę, szpinak" – możemy przeczytać w komunikacie resortu rolnictwa i rozwoju wsi w tej sprawie. Ministerstwo wyjaśniło również, iż "wykaz zmodyfikowano, by zapobiec problemom z dostępnością i wzrostem cen powyższych towarów".

Od 16 kwietnia 2022 roku Białoruś wprowadziła zakaz przemieszczania się przez granice Euroazjatyckiej Unii Celnej na jej terytorium państwowe pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej (samochodów i ciągników siodłowych). Ograniczenie to nie obowiązuje w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w UE, przewożących przesyłki pocztowe i żywe zwierzęta. Zakaz ten został wprowadzony ze względu na piąty pakiet sankcji nałożonych przez Unię Europejską wobec przewoźników rosyjskich i białoruskich w związku z wojną na Ukrainie. Od 16 kwietnia przewoźnicy mogą wjeżdżać na Białoruś tylko do wyznaczonego terminalu w celu przeładunku, tj. nie dalej niż do 50 km w głąb od granicy. Pojazdy unijnych przewoźników zostawiają towar w przygranicznych białoruskich centrach transportowo-logistycznych, które pracują przez całą dobę. Stamtąd towary mają być transportowane na wschód samochodami należącymi do przewoźników białoruskich i rosyjskich. Wykaz miejsc, do których pojazdy zarejestrowane w UE mogą przepiąć naczepy lub przeładować towar znajduje się na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

